Dit gebeurt er allemaal tijdens politie-achtervolging: ‘Dodelijke afloop voelt altijd als een nederlaag’

Het is even voor 21.00 uur als een 41-jarige Groninger op hoge snelheid over de N50 raast. Hij is op de vlucht na een poging tot zware mishandeling van een 39-jarige vrouw in Bedum. Als de politie hem op de A6 tussen Joure en Emmeloord op het spoor komt, wordt de achtervolging ingezet. Op zijn vlucht steekt hij de Ramspolbrug over en gaat het met een rotvaart over de beruchte N-weg richting Kampen.