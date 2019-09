Dit is de meest romantische tank van het land

video Kunstkop­pen sieren Kampen

20 september Jan Kamphuis (64), zowel kunstenaar als docent, stuitte 35 jaar geleden op een fascinerende kunstkop in Italië. Het afgelopen jaar maakte hij variaties daarop met leerlingen in Kampen. Het resultaat is nu te zien in Quintus, het centrum voor kunsteducatie. De cursisten zijn zo fanatiek aan de slag geweest dat ze ruimte te kort komen.