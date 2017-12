Dit is de reddende engel van het Australische echtpaar

Te gehaast

Het spoor leidt al snel naar Tiny van Dijk, een kordate dame van rond de zeventig die door diverse mensen naar voren wordt geschoven. Van Dijk herkent zich in het verhaal van de familie Bentley, zegt ze. Ze vind het 'heel leuk' dat het echtpaar haar zoekt. Eindelijk krijgt ze antwoord op de vraag of het paar de vlucht nog had gehaald of niet. ,,Het contact was kort, heftig en intensief, te gehaast om adressen uit te wisselen. Bovendien kan ik geen Engels, we praten wat koeterwaals. Ik was eigenlijk wel benieuwd hoe het was afgelopen.''

Onmisbare schakel

Het Australische stel bracht op de laatste dag van hun vakantie in Europa een bezoek aan een natuurpark in de Eifel. Op die 13de oktober wilden ze via Düren naar Dusseldorf reizen waar diezelfde dag hun vlucht naar Sydney nog zou vertrekken. Voor Van Dijk was het treintje een toeristische attractie, maar voor de Bentleys een onmisbare schakel in een keten van treinverbindingen. Het ging allemaal net goed, dankzij de Kamperse, laat Leanne Bentley weten vanuit Australië. ,,We zoeken haar omdat wij haar willen graag laten weten dat het is gelukt. Maar ook om met kerst een kaartje sturen. Om nogmaals te zeggen 'thank you'.''