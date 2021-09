Dit is de vermoedelijke oorzaak van de enorme schrootbrand in Kampen: ‘Statiegeld invoeren’

Mysterie rond het lot van twee dode eenden en een nest vol eieren bij de Jacob Catsflats in Kampen: zijn ze doodge­maaid?

25 september Wat is er gebeurd met twee eenden die dood werden aangetroffen bij een van de flats aan de Jacob Catsstraat in Kampen? Buurtbewoners en de Vogelwerkgroep Kampen weten het zeker: ze zijn doodgemaaid. ,,De moedereend zat nog op het nest en is er zo afgemaaid, ook een net uit het ei gekropen jong is dood’’, stelt Willemien van de Stouwe van de Vogelwerkgroep Kampen. Onzin, zegt de gemeente, ‘de aangetroffen eend is al drie maanden dood’.