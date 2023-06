Dit is waarom Kampen maar geen besluit neemt over ‘uniek wrak’ van de kogge

ANALYSEDe conservatie van de kogge die in 2016 uit de IJssel bij Kampen werd gelicht, nadert haar einde. Over 1,5 jaar is het klaar en moet het middeleeuwse wrak weg uit Batavialand in Lelystad. Maar waar moet het wrak naar toe? Waarom hakt de Kamper politiek maar geen knoop door over een locatie voor de kogge? Een analyse.