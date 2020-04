Dit voorjaar ook geen botterrace in Kampen

De organiserende Stichting tot behoud van Kamper Botters durft het niet aan door te gaan met de voorbereidingen. ,,Het was een moeilijk besluit, maar onvermijdelijk’’, laat de stichting in een persbericht weten. Niemand weet hoe het eind juni met het coronavirus gaat in Nederland en of de huidige maatregelen dan nog gelden. ,,De gok om door te gaan met de organisatie van de 26se Oostwal wil en kan de stichting niet nemen. Maar er is wel goed nieuws. De datum voor volgend jaar hebben we al gepland.’’ De race is dan op 25 en 26 juni. ,,Met zijn allen hopen we dat we deze crisis dan de baas zijn.’’