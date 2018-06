Dit zijn de nieuwe wethouders in Kampen

Jan Peter van der Sluis (49, ChristenUnie)

Geboren in Kampen, woonachtig in IJsselmuiden. Als echtgenoot en vader van twee kinderen werkte Van der Sluis als adviseur van Gedeputeerde Staten bij de provincie Overijssel. Politiek actief was hij als bestuursvoorzitter van de ChristenUnie in Kampen. Nu is hij eerste locoburgemeester en wethouder. In zijn portefeuille zitten onder meer de Wmo, wonen, onderwijs, en water en klimaatadaptatie.

© Freddy Schinkel

Albert Holtland (59, Gemeente Belang Kampen)

Als geboren en getogen IJsselmuidenaar had Holtland een eigen juridisch advies bureau. Die werkzaamheden bouwt hij af, nu hij wethouder is. Holtland is sinds 1990 een bekende in de provinciale en lokale politiek. Eerst namens de VVD en sinds 2005 namens GBK. Hij buigt zich als wethouder over onder meer over ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, monumenten en de verzelfstandiging van Stedelijk Museum en Stadsarchief.

© Freddy Schinkel

Geert Meijering (34, CDA)

De vader van een zoon is de jongste en meest ervaren wethouder van het kwartet. De geboren Kampenaren woont tegenwoordig in IJsselmuiden. Als lobbyist werd hij vier jaar geleden wethouder namens het CDA. Aan zijn takenpakket verandert weinig. Meijering blijft verantwoordelijk voor economie, toerisme en citymarketing, jeugdzorg en sport.

© Freddy Schinkel

Irma van der Sloot (GroenLinks)

De moeder van zeven kinderen is de enige wethouder die in Kampen woont. In de lokale politiek is Van der Sloot een bekend gezicht. Zij was acht jaar gemeenteraadslid namens GroenLinks en de laatste periode partijvoorzitter. Nu verruilt ze haar baan bij de provincie Overijssel voor het wethouderschap in Kampen. Van der Sloot heeft in portefeuille duurzaamheid, financiën, armoedebeleid en kunst en cultuur.

© Freddy Schinkel