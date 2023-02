Docent Hoornbeeck College in Kampen onder vuur na doodswens op Twitter: ‘Dit kan echt niet’

Waar staat Paarse Vrijdag voor?

Door heel het land wordt op de tweede vrijdag van december Paarse Vrijdag gevierd: de dag waarop scholen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is. Het initiatief is in 2010 als Spirit Day begonnen in de Verenigde Staten toen leerlingen paars gingen dragen om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi+ of trans waren. De kleur paars is gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur paars voor ‘spirit’ staat.