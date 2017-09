Dode bij ongeluk met vrachtwagen op N50 Kampen-Zuid

Prinsjesdag Geen Ridderzaal voor Hilde Palland: 'Het is een tijd van onzekerheid'

18 september Áls ze er was geweest, dan wellicht in een rok met het stadsfront van Kampen erop – een suggestie van Kamper raadslid Cor Adema. Maar voor Hilde Palland is dat niet meer dan een hersenspinsel; zonder afgeronde formatie is er voor haar dinsdag geen plaats in de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag. ,,Het is een lange tijd van onzekerheid.’’