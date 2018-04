De man was 's nachts samen met een maat aan het vissen in een bootje langs de Veecaterdijk in het dorp toen het ongeluk gebeurde. De man gleed uit en kwam in het ijskoude water van de IJssel terecht. Pogingen om hem weer binnenboord te krijgen, faalden in eerste instantie. Gealarmeerde omstanders lukte dat uiteindelijk wel, maar toen was het al te laat. Er is nog gepoogd om de man te reanimeren, maar eenmaal in het ziekenhuis in Zwolle is hij overleden.