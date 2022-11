Doden bij drama N50 zijn vluchtende verdachte (41) en onschuldig echtpaar (68 en 67) uit Emmeloord

met videoEen man (68) en vrouw (67) uit Emmeloord en een 41-jarige man uit Het Hogeland zijn gisteravond omgekomen bij het dodelijke drama op de N50 bij Kampen. Het 41-jarige slachtoffer is de verdachte die vlak voor het ongeluk werd achtervolgd door de politie. De burgemeester van Kampen reageert geschokt.

De politie deed onderzoek naar aanleiding van een zware mishandeling gisteravond in het Groningse Bedum. Hierbij is een 39-jarige vrouw uit Het Hogeland gewond geraakt. ,,Het gaat om een incident in de relationele sfeer”, meldt woordvoerder Anne Kok. De 41-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag. De vrouw is behandeld aan haar verwondingen.

De verdachte is er na de mishandeling met hoge snelheid vandoor gegaan en werd om 20.30 uur gezien op de A6. Op de N50 in Kampen volgde een frontale aanrijding met een andere auto. Daarbij kwamen drie personen om. De verdachte zat alleen in de auto.

Rijksrecherche

Alle nabestaanden zijn door de politie op de hoogte gebracht van het heftige incident. Omdat er sprake was van een achtervolging doet de Rijksrecherche onderzoek. ‘In het belang van dat onderzoek zijn we terughoudend in het delen van verdere details’’ laat de politie weten.

‘Genadeloze weg’

‘Opnieuw worden we wakker met een zeer heftig ongeval op de N50', schrijft Kamper burgemeester Sander de Rouwe. ‘Opnieuw gaat ons medeleven uit naar allen die zo geraakt zijn. Opnieuw worden onze hulpverleners geconfronteerd met groot leed. Hoe lang moeten we nog wachten op wegaanpassing van deze genadeloze weg?’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De N50 is gisteravond in beide richtingen urenlang afgesloten geweest tussen Kampen en Ens. Tal van politieauto’s, brandweervoertuigen en ambulances kwamen naar de plek van het ongeval. Om 05.00 uur is de weg vrijgegeven.

Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP spreekt van een heftig incident. Zo laat hij in een reactie op Twitter weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder beelden van vlak na het ongeluk:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.