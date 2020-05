Dodenherdenking begint vroeg in Oost-Nederland: eerste kransen zijn gelegd

Herrie uit uitlaat leidt politie Kampen naar lading messen in auto

2 mei De bestuurder van de auto met deze gevaarlijke velgen is afgelopen week staande gehouden in Kampen. Daarnaast maakte zijn uitlaat meer herrie dan wettelijk is toegestaan. Toen de auto verder werd onderzocht, vond de politie ook nog een flink aantal messen. Voor alle feiten is een proces-verbaal opgemaakt.