Dodenherdenking in Kampen en IJsselmuiden: ‘Vrede begint in eigen huis en straat’

Op meerdere plekken in de gemeente Kampen werden de oorlogsslachtoffers herdacht. In IJsselmuiden werd bij het monument in de Burgemeester van Engelenweg via een gedicht gewezen op de gevolgen die oorlog voor kinderen heeft. Dat zij ruim 74 jaar geleden én vandaag de dag nog steeds ongewild worden meegetrokken in het oorlogsleed. ,,Laat het een appèl zijn om ons in te spannen voor vrede en veiligheid", zei Koelewijn.