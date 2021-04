‘Doe maar gewoon’ is het credo bij restaurant De Bastaard in Kampen

OVER DE TONGDe Bastaard in Kampen zit er al zo lang ik me kan herinneren. Toen ik in Amsterdam woonde, reed ik zelfs op en neer voor de spareribs. Want daar staan ze bekend om, evenals de saté. Nu, minimaal tien jaar later, ben ik benieuwd of mijn nostalgische beeld ervan overeenkomt met de realiteit anno 2021.