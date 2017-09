Doe mee: Baby's eerste groentehapje

Gemeente verwijdert fiets­par­keer­vak­ken

5 september De gemeente heeft de twee fietsparkeervakken in de Kamper binnenstad al weer laten verwijderen, omdat de proefperiode is afgelopen. De fietsvakken verschenen in augustus aan de IJsselkade en pal in de Oudestraat. Het eerste vak was er gekomen met medeweten van wethouder Gerrit Jan Veldhoen, het tweede in de Oudestraat kwam er buiten zijn medeweten om dankzij overijverige ambtenaren. De vakken zijn nu weer verdwenen in afwachting van een evaluatie waaruit moet blijken of er een vervolg komt.