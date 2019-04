Domper voor korfbalminnend Kampen: geen zaalderby dit seizoen

Ook Wit-Blauw-trainer Marc Houtman vindt het jammer. Zijn ploeg ontmoet weliswaar ASVD, De Meeuwen (Putten) en zijn oude club Unitas, maar dus geen DOS. De derby die hij als trainer al drie keer won. ,,Die indeling kwam binnen en dan kijk je meteen hoe zwaar je poule is. En dan dringt het tot je door. DOS zit er niet bij. Tegen DOS spelen is heus geen garantie voor punten, wel voor sentiment en voor een mooie ambiance. Het is echt een enorm korfbalfeest. Misschien heeft het KNKV onderschat hoeveel mensen er ook van buiten Kampen op af komen. Aan de andere kant houden ze bij de bond met veel dingen rekening, daar ben ik van overtuigd.”

Hoofd van de competitie-indeling KNKV, Remco Winter, zet duidelijk een streep door het romantische beeld van balletjes trekken of digitale randomizers die de indeling bepalen. ,,Er wordt niets geloot. Bij de indeling spelen meerdere aspecten een rol: reisafstanden, voorgaande jaren, zaalbeschikbaarheid, koppeling tussen eerste en tweede teams. We proberen rekening te houden met derby’s, maar het is niet altijd mogelijk om die tot stand te laten komen.”

Mooi affiche

Van Keulen ziet zijn geliefde derby verdwijnen, in ieder geval voor één zaalseizoen. ,,Het KNKV heeft er belang bij dat de sport zo mooi mogelijk in beeld komt, dat laten ze nu in Kampen wel behoorlijk varen. Voor Kampen is het uniek dat twee ploegen zo hoog spelen. Het is zo’n mooi affiche, het leeft enorm. We kregen zelfs aandacht van Korfbal.nl afgelopen seizoen. Het KNKV doet nooit zomaar iets, daar denken ze echt wel na. Een blunder wil ik het daarom niet noemen. Doodzonde is het wel.”