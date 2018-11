Donatiepotten leeggeroofd bij Weggeefschuur IJsselmuiden

De twee donatiepotten van de Weggeefschuur in IJsselmuiden zijn afgelopen weekend leeggeroofd. Het gestolen bedrag, ruim honderd euro, is middels een doneeractie alweer bij elkaar. Maar de impact bij de organisatie blijft groot: ,,Het geeft een deuk.”

Wie het gedaan heeft is een compleet raadsel voor bestuurslid Marianne de Groot. Maar feit is dat de twee donatiepotten in de zaak van de ‘Stichting Weggeefschuur Kampen en omstreken’ aan de Zandbergstraat in IJsselmuiden afgelopen zaterdag bijna helemaal zijn leeggehaald. Naar schatting is er zo’n 100 tot 120 euro meegenomen. ,,De winkel was zaterdagmiddag open en het was druk. Het kan een bezoeker geweest zijn, maar we hebben geen idee wie”, meldt De Groot.

De Weggeefschuur Kampen is voor mensen die weinig te besteden hebben. Via het inzamelen en aanbieden van (tweedehands) spullen krijgen gezinnen die het financieel moeilijk hebben een steuntje in de rug. ,,We hebben twee donatiepotten op tafel staan tijdens de openingstijden. Bijvoorbeeld voor de koffie of een vrijwillige bijdrage. Vrijdag gaf iemand nog 40 euro voor een kinderwagen. Dat heb ik er ook in gestopt”, aldus De Groot.

Opbergen

,,Er zat dus relatief veel in. Zaterdagmiddag hadden we een vergadering. Na afloop wilden we het geld opbergen, zoals we altijd doen. En toen waren de potten bijna helemaal leeggehaald. Er zat nog een paar euro in”, vervolgt De Groot.

Ondanks dat er altijd iemand van de stichting aanwezig is in de ruimte, is de dief niet opgemerkt. ,,Nee, camera’s hebben we niet. Ook in verband met privacy. Niet iedereen wil weten dat ze hier komen. Camera’s kunnen mensen ervan weerhouden ons te bezoeken.”

Bedruipen

Ook een paar dagen later is De Groot nog aangedaan over de diefstal. ,,We doen zo ons best, dit geeft een deuk. Toch zijn er mensen niet te vertrouwen. Iedereen was zaterdag ook helemaal van slag. Voor ons is het een groot bedrag. We moeten zelf de huur betalen, en gas, water en elektra. We kunnen echt iedere euro goed gebruiken om onszelf te bedruipen”, vindt De Groot.

Toch is er ook goed nieuws te melden. Via internet is er een doneeractie opgestart voor de Weggeefschuur. De teller staat maandagmiddag al op 155 euro. ,,De actie is gestart door Karen van Winsum”, zegt De Groot. ,,Ik ken haar verder niet. Maar we vinden het superlief. Zoiets maakt je weer helemaal blij en doet ons veel goed.”