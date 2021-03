Door brand gedupeerde kinderspeciaalzaak naar tijdelijk pand in Kampen

Naast corona nog een domper; Kamper kinderspe­ci­aal­zaak mogelijk nog maanden dicht na brand in naastgele­gen pand

13 maart Een forse domper voor kinderspeciaalzaak De Kleine in de Oudestraat in Kampen. De winkel voor baby- en kinderkleding blijft mogelijk nog maanden dicht door rook- en roetschade die is ontstaan door de brand die afgelopen zondag in het naastgelegen pand woedde. ,,We hadden net de winkel volhangen met de zomercollectie, alles moet weg’’, vertelt eigenaar Ab - Wim de Kleine.