Door nazomer over de koppen lopen bij Zoddefestival in IJsselmuiden

Harold Kip is voor de eerste keer de IJOV-voorzitter en hij ervaart volop saamhorigheid. ,,Ik ben maar een klein schakeltje in het hele team.” Hij is al twaalf jaar betrokken bij de Oranjevereniging en kent het klappen van de zweep. ,,We zijn hier wel met zo’n vijftig vrijwilligers in touw. Het hele dorp is betrokken. Iets regelen is nooit een probleem, iemand kent wel weer iemand en zo wordt alles samen georganiseerd.”