Door superbatterij gaat bedrijf in Kampen efficiënter met energie om

ITM Group in Kampen gaat als eerste bedrijf de superbatterij van Elestor proberen. Hierdoor kan de machinefabrikant de stroom opslaan van 1.700 zonnepanelen, die het niet direct nodig heeft.

Het gaat om een waterstofbromide flow batterij. Met deze innovatie kan ITM Group de energie grootschalig, betaalbaar en milieuvriendelijker opslaan. Zo zijn waterstof en bromide twee stoffen die volop en onuitputtelijk aanwezig zijn op deze aarde.

Doorbraak

De doorbraak zit vooral in de verminderen van de opslagkosten per kWh. Nu gaat de overtollige zonne-energie het energienet in. Dit levert ITM niets op. Heeft de fabrikant extra stroom nodig, dan moet het betalen. Door de batterij kan het de overtollige energie zelf opslaan en gebruiken als het nodig heeft.

Daarnaast loopt deze batterij niet vanzelf leeg, stelt Elestor. Bij gebruikelijke lithium-batterijen gaat er meer stroom naar binnen, dan er uiteindelijk uit komt. In de flowbatterij komen de waterstof en het broom gescheiden binnen. Maar een dunne wand in het hart laat wel waterstof door. De reactie die dit veroorzaakt, levert stroom op. Volgens Elestor blijft de capaciteit van de batterij gelijk. Het maakt niet uit hoe vaak hij wordt geladen of ontladen.

Rendabel

De proef bij ITM moet duidelijk maken dat de superbatterij rendabel is voor bedrijven. Het Kamper bedrijf verwacht dat het door de batterij 80 procent van de benodigde stroom zelf kan opwekken. Nu leveren de zonnepanelen de helft van de stroom die nodig is.