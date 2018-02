Doornspijker scheurt door Kampen en raakt rijbewijs kwijt

video Weer vooruit kijken dankzij platform Rondkomen in Kampen

10 februari Schreeuwend stond Patricia Klaus in het stadhuis van Kampen nadat haar aanvraag om financiële hulp was afgewezen. Volledig in paniek fietste de alleenstaande moeder van drie jonge kinderen naar huis. Haar noodkreet leidde tot een levendige platform op Facebook dat zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een virtuele huiskamer voor Kampenaren in armoede.