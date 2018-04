DOS eert overleden materiaalman

video Take me to church; shoppen in de Bovenkerk

14:29 In de Bovenkerk in Kampen is vrijdagavond het shopping-event ‘Take me to church’ van start gegaan, dat ook zaterdag nog wordt gehouden in de kerk. In de kerk zijn in het kader van dat event onder andere Groninger worsten te koop, maar ook stoelmassages en snoepgoed.