DOS Kampen neemt per direct afscheid van trainersduo De Velde/Post

De Velde en Post zouden na dit seizoen afscheid nemen van DOS Kampen, maar de club heeft besloten om de samenwerking nu al stop te zetten. Post werd in 2019 geïnstalleerd als de opvolger van Edwin Kwakkel, maar had op dat moment nog niet het juiste trainersdiploma om in de eerste klasse werkzaam te zijn. Een jaar later liep zijn dispensatie af en werd De Velde als hoofdtrainer naast Post geposteerd. Samen hadden ze anderhalf jaar lang de leiding over DOS, maar aan die periode komt nu plotseling een einde.

Voor Post kwam de mededeling toch wel als een verrassing. ,,Ik vind het wel wat vroeg, want ik had gedacht dat we zouden gaan kijken naar een manier om het tij te keren. Als het dan in januari na vier of vijf wedstrijden niet lukt, weet je dat het komt. Maar ik zie natuurlijk ook wel dat het niet de groep is die er vorig jaar stond. Blijkbaar voelt de club dat dit moet”, reageert de trainer, die desondanks met een goed gevoel terugkijkt op wat hij met DOS heeft neergezet. ,,Ja, daar ben ik trots op. Helaas werkt het zo in de voetballerij. Het is niet anders.”