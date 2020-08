DOS Kampen roept hulp ouders in voor trainen jeugdteams

Het lijkt dramatisch dat voetbalvereniging DOS Kampen zo kort voor het nieuwe seizoen nog op zoek moet naar trainers en begeleiders voor 10 jeugdteams. Voorzitter Arend Runia verwacht echter dat alle plekken op tijd gevuld zullen zijn. Het is alleen kort dag omdat de coronacrisis de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft vertraagd.

Maandag houdt de club voor de ouders van de spelers in de betrokken jeugdteams een informatieavond over het opstarten van de teams. Normaliter doen de trainers dat aan het einde van het seizoen. Dat is er volgens Runia door corona dit keer niet van gekomen. Bovendien komt de club op dit moment nog tien jeugdtrainers tekort.

Geen paniek

DOS Kampen gaat het nieuwe seizoen in met 50 jeugdteams. Voor tien ervan zijn nog trainers nodig. „De meeste teams zijn al weer aan het voetballen. Het is niet zo dat we grote problemen hebben om dat bezet te krijgen. We hebben het alleen niet voor de vakantie kunnen regelen”, zegt Runia.

Bij jeugdteams zijn de trainers doorgaans vrijwilligers, net als de begeleiders. Runia hoopt dat die via de informatieavonden worden gevonden. „Soms zitten er onder de ouders mensen die dat op zich nemen. Voor ons is er geen paniek. Gisteren tijdens de bestuursvergadering zei nog iemand: we hebben er wel eens slechter voor gestaan.”

Go Ahead

Bij voetbalclub Go Ahead gaan komend seizoen 40 jeugdteams het veld op. De club zag dat aantal in vijf jaar tijd met 20 procent groeien.

Voor de jongste jeugd (JO8 en JO9) is een proef opgezet die aansluit bij het Gelijke Kansen project van de KNVB, laat woordvoerder Robert Hamer weten. „In het kort komt het er op neer dat alle teams in deze leeftijdscategorie op hetzelfde veld trainen, waardoor trainers en spelers van verschillende teams meer met elkaar in contact komen”, legt Hamer uit.

Verwachte voordelen daarvan zijn dat trainers van elkaar leren, de kwaliteit toeneemt, de opkomst hoger zal zijn en de verbondenheid tussen spelers en teams beter.