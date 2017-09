DOS Kampen schittert in historische shirts, ook in derby tegen IJVV

De historie herleeft op sportpark De Maten?

DOS'er André Koers: ,,Natuurlijk konden we ook voor een standaard tenue kiezen, maar we wilden graag de looks van het verleden terugzien. Volgens mij is dat aardig gelukt: het kraagje, de grote V op de borst. Het shirt is nog net niet van katoen gemaakt. Er zit ook bewust geen reclame op. Als je de speler een ouderwets kapsel geeft en de foto wat vergeelt, ben je zo terug in de jaren zestig. Het enige grote verschil met vroeger is dat ons logo er nu wel op staat."

Hoe waren de eerste reacties?

,,Op 10 juni speelden we met oud-spelers van DOS Kampen een jubileumwedstrijd tegen de ex-internationals. Dat was de eerste keer dat mensen het shirt zagen. Ik kan je zeggen: veel monden vielen open. Er kwamen emoties bij kijken. Een man kreeg bijna tranen in de ogen, hij zag zijn vader voor even terug op het veld. Iemand anders vroeg of er ook shirts in kindermaten beschikbaar zijn. Het shirt is op moderne wijze weer oud gemaakt."

Kan het shirt een blijvertje worden?