Douane vindt 124 kilo cocaïne tussen bakbananen in IJsselmuiden; straatwaarde van ruim drie miljoen euro

De Douane heeft op 12 maart bij een fruitbedrijf in IJsselmuiden tijdens een reguliere controle 124 kilo cocaïne gevonden. De partij drugs was verstopt in vier sporttassen die in een container vol bakbananen lagen. Dat heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst vandaag bekend gemaakt.

De container was afkomstig uit Ecuador, Zuid-Amerika. De drugs hebben een straatwaarde van ruim drie miljoen. De partij is in beslag genomen en vernietigd.

Eindbestemming

De zaak is verder in onderzoek bij het HARC-team Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de FIOD en de Douane. Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket in Rotterdam. Onduidelijk is nog of het bedrijf in IJsselmuiden de eindbestemming was voor de container inclusief de drugs of dat het een toevallige vindplaats was. Dat is een van de vragen die uit het onderzoek moet blijken, zegt FIOD-woordvoerster Wietske Visser. Waar het onderzoek zich verder op richt kan Visser niet prijsgeven.

Uitdijende cocaïnehandel