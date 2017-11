Drank verplicht in glas in Kampen

Bij grote evenementen en op feesttreinen is het schenken in plastic glazen al verplicht. Gekeken wordt hoe deze verplichting op bepaalde momenten kan worden doorgetrokken naar, bijvoorbeeld, de binnenstad van Kampen. Nu maken kroegeigenaren zelf de keuze of ze het glas handhaven of voor plastic kiezen. Krantz: ,,Het wordt minder zwartwit dan het lijkt. De apv-wijziging gaat om maatwerk. Dat per evenement wordt bekeken of schenken in plastic de hele avond verplicht moet worden of dat het pas vanaf een bepaald tijdstip gebeurt."