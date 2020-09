Drie arrestaties in Kampen: link met nachtelijk schietincident wordt onderzocht

Nieuwe kerk in Kampen met een eigen biertje, vrij VIDA in trek bij millenials

9 september Sinds een jaar is Kampen een christelijke gemeente rijker: VIDA, oftewel leven. Opgericht door drie Kampenaren, die elkaar kennen uit de Vrije Evangelische Gemeente in Zwolle, bekend om haar diensten in de WRZV-hallen. Een dergelijke beweging ontbrak in Kampen en er blijkt behoefte aan.