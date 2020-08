Drie gewonden bij ernstig ongeluk op N50 tussen Emmeloord en Kampen, weg in één rijrichting weer open

KAART Smogwaar­schu­wing, smogalarm: dit is de komende dagen wel en niet verstandig

15:00 Het wordt de komende week warm. Zo warm zelfs dat het RIVM voor in ieder geval donderdag en vrijdag een smogwaarschuwing heeft afgegeven. Met name op de Veluwe en ook in de Achterhoek is er een slechtere luchtkwaliteit. Wie weet volgt de daaropvolgende dagen, als het nog heter wordt en de luchtkwaliteit mogelijk verder verslechterd, een smogalarm. Kunnen we dan nog sporten? Of is het überhaupt stom om naar buiten te gaan? Zes vragen en antwoorden.