Drie ‘vervelende mannen’ die geweigerd werden bij café aangehouden in centrum Kampen

De borden waren net verwijderd, maar nu toch weer eenrich­tings­ver­keer op Stadsbrug Kampen

31 juli De eenrichtingsverkeersborden zijn net een week weg of ze staan er al weer. Vanaf vandaag geldt er weer eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug in Kampen. ,,Dit is nodig om met voldoende afstand van elkaar over de brug te kunnen lopen", aldus de gemeente.