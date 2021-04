Driekwart tuinen versteend; Kampen wil tegels wippen

Bijna driekwart van het tuinoppervlak in Kampen is vol gelegd met tegels, blijkt uit gegevens van de gemeente. Volgens wethouder Jan Peter van der Sluis is dat slecht nieuws voor de leefbaarheid in de stad in tijden van klimaatverandering. Het is een basis voor hittestress en staat het wegwerken van hemelwater na extreme buien in de weg. In een poging de stad te vergroenen heeft Kampen zich gestort in de strijd om het NK Tegelwippen.