Dronken brugzitter zet boel op stelten in Kampen: ‘Levensgevaarlijk!’

Nieuwe wethouder in Kampen krijgt lintje voor zijn werk als raadslid

Richard Boddeus heeft gisteravond een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange werk als raadslid. De nieuwbakken wethouder in Kampen ontving die uit handen van burgemeester Sander de Rouwe. Boddeus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

8 juli