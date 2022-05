Dronken man is rijbewijs én busje kwijt op dodenweg bij Kampen: ‘Dat je zo vroeg al zo veel kan drinken’

Politieagent Jeroen Druiven uit Kampen heeft gisterochtend met een collega een 45-jarige man uit Rutten aangehouden op de N50. Het was de derde keer in vijf jaar tijd dat de man met drank op achter het stuur was gekropen.

De man werd door de agenten aangehouden in zijn bestelbus bij een tankstation op de N50 ter hoogte van Zalkerbroek.

Lees ook PREMIUM Na het zoveelste tragische ongeluk mogelijk snel maatregelen op dodenweg N50 bij Kampen

Druiven: ,,Mijn collega en ik kregen een melding over asociaal rijgedrag: de bestuurder van het busje had iemand rechts ingehaald op de N50. Wij troffen meneer rond elf uur in de ochtend aan bij het bewuste tankstation.’’

Zoveel drinken

De man werd onderworpen aan een ademanalyse. Hoeveel hij precies blies wil Druiven niet zeggen, maar het was flink over de schreef. ,,Het verbaast me iedere keer weer met dit soort gevallen dat mensen in staat zijn om zo vroeg al zoveel te drinken.’’

De man is vervolgens meegenomen naar het bureau waar een ademanalyse werd afgenomen. Daar bleek de uitslag dusdanig hoog dat de dronken bestuurder zijn rijbewijs en auto kwijtraakte. Het was bovendien de derde keer in vijf jaar tijd dat hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

Dodenweg

,,Na overleg met de verkeersofficier hebben wij het voertuig van de bestuurder in beslag genomen. Dit is een bijkomende straf naast het proces-verbaal van politie. Dit om te voorkomen dat deze bestuurder weer achter het stuur kon stappen. Drinken en rijden is gevaarlijk, en zeker op een weg als de N50!’’

De bewuste weg staat door de vele ernstige ongelukken inmiddels bekend als een dodenweg. Vorige maand nog, verloor een 34-jarige vrouw uit Kampen het leven nadat zij op een vrachtwagen botste. Ook één van haar kinderen overleed bij het ongeluk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.