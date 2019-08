Drontermeerdijk gaat tijdens verhoging maximaal 200 dagen dicht voor verkeer

Bouwend Nederland: 80 procent onderzoch­te grond bevat te veel chemische stoffen

29 augustus Uit de eerste onderzoeken die zijn gedaan in de zogenoemde PFAS-affaire, blijkt dat er te veel chemische stoffen in grond en water worden aangetroffen. Bouwend Nederland schat in dat bij tachtig procent van de analyses de norm wordt overschreden en wil daarom zo snel mogelijk in overleg met de staatssecretaris Van Veldhoven.