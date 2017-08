Drumband wacht met spanning op uitslag

In het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade werden op het met lijnen uitgezette ‘stratenparcours’ op het kunstgras twee marsen gespeeld, waarvan er een is gecomponeerd door instructeur Henri Timmerman met aan het begin een stukje zang. Tamboermaitre Jan Worst zette eerst de vijf rijen strak in het gelid en op de juiste afstand. Na dit millimeterwerk moest er vrij lang worden gewacht op de jury. Toen die hun positie had ingenomen, werd het parcours afgelegd, met onderweg twee verplichte counters, diverse tempowisselingen, en een lastige flauwe bocht op weg naar de finishlijn. Op vier plekken stonden juryleden om de mars te beoordelen op muzikaliteit en het marcherende gedeelte. Drumband Hasselts Fanfare is voor de vierde keer op het WMC, dat eens in de vier jaar wordt gehouden en wordt beschouwd als de Olympische Spelen voor muzikanten.