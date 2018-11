Dubbel aantal agenten op straat tijdens jaarwisseling in Kampen

Kampen ruimt schatkamer op

Kampen haalt de bezem door een schatkamer vol historische bouwmaterialen en ornamenten die liggen opgeslagen in een voormalige ambulancegarage aan de Graafschap. Objecten waarvan de herkomst niet duidelijk is of die niet zijn gelieerd aan de historie van de stad worden afgestoten. Spullen die de moeite waard zijn om te tonen worden gerestaureerd en geplaatst op openbare plekken. En stukken die niet meer te redden zijn gaan naar de vuilstort, zo hebben burgemeester en wethouders besloten.