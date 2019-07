Duikteam De Oester is blij met ondergronds stekkie

Video,,Het zag er toen beter uit'', weet voorzitter Hans Hollander over de eerste keer dat hij en de overige leden van De Oester werden geconfronteerd met de aanblik van de voormalige vergaderruimte. ,,Er lag toen nog tapijt, alle ramen zaten er nog in en alle meubilair was er ook nog.''

Maar dat is inmiddels al weer een paar jaar geleden; daarna volgden nog de brand in het oude zwembad, waarna de stroom werd uitgeschakeld en dus ook de pompen het niet meer deden. Het souterrain kwam daardoor onder water te staan, en daarna deden vandalen en koperdieven hun 'werk' in het pand. Totale verzekeringsschade; zo'n 50.000 euro.

Champignonklimaat

Dat geld krijgt De Oester nu om het pand om te vormen tot verenigingsruimte, en voorzitter Hans Hollander heeft er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken. ,,Het gaat een hele mooie plek worden'', is de vaste overtuiging van de voorzitter, die wel moet toegeven dat er in het door en door vochtige pand nu nog een 'champignonklimaat' heerst.

Binnenkort zal worden begonnen met het verwijderen van de betonnen laag bovenop het pand, waarna de voormalige vergaderruimte van het oude zwembad bijna volledig in het groen van het park zal verdwijnen. ,,Dan zie je alleen nog de muren hier aan de voorkant'', laat Hollander de bouwtekeningen zien.

Staande op het dak van het nieuwe onderkomen priemen de witte containers tussen de bomen door waar nu nog De Oester in is gevestigd. Het nieuwe onderkomen zou eigenlijk het nieuwe zwembad De Steur worden, maar dat werd wegbezuinigd. Het duikteam hield voet bij stuk, en eiste een fatsoenlijk onderkomen voor de duikers.

Compressieruimte

Toenmalig wethouder Martin Ekker lanceerde het plan om De Oester onder te brengen in de ondergrondse vergaderruimte van het oude zwembad, feitelijk een terugkeer naar de wortels van de club. ,,Dit was ooit ons clubonderkomen'', laat Hollander een van de ondergrondse ruimtes zien. ,,Dat is nu nog steeds onze compressieruimte.'' Na de bouwvak hoopt De Oester met het opknappen van het nieuwe clubonderkomen aan het werk te gaan.

Aannemers gaan dan aan de slag, maar door zelfwerkzaamheid hoopt De Oester ook de kosten te kunnen drukken. ,,In mei 2020 hopen we dat het allemaal klaar is'', blikt de voorzitter vooruit naar volgend jaar. ,,Zou ook mooi zijn, we zijn opgericht in 1975. Dus volgend jaar hebben we dan ook weer een jubileumjaar.''

Aquariumvereniging

De Oester is straks weliswaar de eigenaar van het ondergrondse clubhuis (voorlopig nog zonder naam) maar is niet de enige gebruiker; ook de aquariumvereniging zal straks gebruik maken van het clubhuis, en er een aantal aquaria plaatsen. De vereniging maakt tot nu toe gebruik van een ruimte in kinderboerderij Cantecleer. Daarnaast zal ook de Sportraad Kampen haar intrek nemen in het pand, de Sportraad zat tot dusver in het pand aan de Vloeddijk dat door de gemeente werd verkocht.