Duistere alliantie van rockers uit Kampen en Zwolle

Een groep bevriende rockers uit Zwolle en Kampen heeft een loodzware alliantie gesloten in de vorm van Witchcvlt 71. Een gelegenheidsgroep die net de duistere cd/lp Blessings in Black heeft uitgebracht. Tjeerd de Jong (Stone in Egypt) en Michiel Dekker (The Monolith Deathcult) geven tekst en uitleg.

Michiel: ,,Als je deze muziek aan mevrouw De Jong van drie hoog achter moet uitleggen? Noem het dan maar zware, langzame rock met extreme zang. Ik ken weinig bands die dit spelen.''

Tjeerd: ,,Ik wilde de zwaardere kant op. Black metal met nog lager gestemde gitaren. Ik vroeg Michiel en Robin (Kok, red.) van The Monolith Deathcult voor de zang. Rob Woning en Ronnie van der Wey van Dead Head hebben gitaarpartijen ingespeeld. A. J. van Drent van Temple, met hem speelde ik vroeger in Beyond Belief, zingt op een nummer. Drummer is Ingmar Regeling (Stone in Egypt/The Good Hand). Carsten Altena van The Monolith Deathcult speelt Hammond-orgel. Een mooi spooky effect.''

Michiel: ,,Het is best een incestueus plaatje. Een aantal van ons woont bij elkaar in de buurt, we komen elkaar tegen in de winkel van Tjeerd (muziekzaak Off The Record, red.).''

Tjeerd: ,,Of we hebben in bandjes gespeeld.''

Michiel: ,,De basis ligt bij de oefenruimte naast 't Ukien. Daar kennen we elkaar van.''

Tjeerd: ,,Mijn teksten? Ik kan ze niet goed uitleggen. Mijn vrouw zegt wel eens: wees nou concreet. Maar ja, ik schrijft impulsief.''

Michiel: ,,Je moet gewoon zeggen dat je de interpretatie overlaat aan de luisteraar.''

Tjeerd: ,,In de kern gaat het over goed en slecht. Met dat laatste bedoel ik ook het occulte, magie.''

Michiel: ,,Nee, daar worden we niet op aangesproken. Dat predikaat biblebelt komt van mensen van buiten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de christelijke moraal botst met extreme muziek in Kampen.''

Tjeerd: ,,We zijn nu druk met onze eigen bands. Ik kan nog niet zeggen of er een vervolg komt. Ik heb al een demo trouwens.''

Michiel: ,,Ik hoef geen band naast The Monolith Deathcult. Maar als je het voorprogramma mag doen van een grote band of op een festival kunt spelen dan moeten we dat doen.''

Tjeerd: ,,Het zou wel gaaf zijn als we in elk geval een keer kunnen optreden.''