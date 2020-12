Duizenden liters water ruïneren huis van Bart en Petra in Kampen: ‘Zelfs de bakstenen zijn eruit gespoten’

Kaart | Minder rode gemeenten in Oost-Nederland, Urk scoort weer het slechtst van Nederland

28 november Een afname vandaag in het aantal nieuwe besmettingen en dat is ook in Oost-Nederland zichtbaar. Kleurde de coronakaart gisteren nog donker, vandaag is er weer een oranje kleur te zien. Alleen Urk schiet er in de negatieve zin uit. De gemeente is al dagen de slecht scorende gemeente van het land.