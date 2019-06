Duizenden mensen struinen over vrijmarkt in Kampen

Organisator Richard Boddeus schat halverwege de middag dat er zo’n 12.500 bezoekers naar de zevende vrijmarkt zijn gekomen. ,,Je hoeft niet over de hoofden te lopen, het is gezellig druk.’’ Met zo’n 250 deelnemers is een groot deel van de Oudestraat gevuld met kleedjes. En het weer werkt mee. Een lekker zonnetje, zonder dat het verstikkend warm is.

Zakcentje

Boddeus bedacht de vrijmarkt in 2012, de crisistijd. Als een leuke manier om een zakcentje te verdienen én voor een zacht prijsje iets op de kop te tikken. ,,De kringloopgedachte speelde ook een rol’’. De crisis is voorbij, maar de vrijmarkt is gebleven. Kampen is eraan gehecht geraakt. ,,Ondernemers doen mee’’, zegt Boddeus. ,,De horeca is er blij mee, een aantal winkels is open’’.