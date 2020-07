Duizenden mensen zien de vlogs van boer Gerrit uit Zuideinde: ‘Daar kunnen we als gezin leuke dingen van doen’

Balen persen, koeien melken, hakselen, mest uitrijden, mollen vangen, sloten schoonmaken, een koe die kalfjes krijgt, of voor het eerst naar buiten mag: het komt allemaal voorbij in de filmpjes van boer Gerrit. Minimaal eens per week zet hij een nieuwe vlog online via zijn eigen YouTube-kanaal. Filmpjes over het dagelijks leven van een boer in Nederland, zonder enige vorm van activisme. ,,Ik sta wel achter het boerenprotest, maar ik ben niet iemand die daarvoor de barricaden opgaat.’’