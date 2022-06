Duurzaamtextiel-festival in Kampen moet kledingkoper op andere gedachten brengen

Liveblog Heino mag blijven dromen van de hoofdklas­se, Deventer-der­by prooi voor DAVO en geen promotie voor Robur

Een recordaantal punten, tweemaal winst tegen rivaal Rohda Raalte, een periodetitel en nu mag Heino ook nog blijven dromen van de hoofdklasse. De eerste horde op weg naar promotie werd zondagmiddag succesvol genomen. Robur et Velocitas beleefde daarentegen een middag om snel te vergeten, evenals Emst. Dat geldt niet voor DAVO, dat te sterk was voor Go Ahead Deventer. Ook Activia gaat een ronde verder in de nacompetitie.

12 juni