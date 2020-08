Dwangsom dreigt voor Care4dogs in IJsselmuiden: ‘Het advies was toch glashelder?’

,,Het is een hoge uitzondering dat we afwijken van de bezwaarschriftencommissie’’, erkent burgemeester Bort Koelewijn over het advies van de commissie dat hij aan de kant schoof. Hondentrainster Suzanne de Haan trok eerder dit jaar aan de bel bij de bezwaarschriftencommissie. Dat deed ze naar aanleiding van de aankondiging dat de gemeente per 1 april zou gaan handhaven, omdat haar uitlaat- en trainingsdiensten voor honden niet in het bestemmingsplan van haar pand aan de Oosterholtseweg zouden passen.