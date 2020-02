Dweilorkest KEK zoekt kandidaten voor Valentijnserenade in Kampen

De zeldzame zwarte populier van Zalk moet plat

13 februari De op een na dikste zwarte populier van het land staat in Zalk. Maar niet lang meer. De zeker 125 jaar oude en meer dan 6 meter in omtrek tellende loofdrager moet plat, zo heeft de gemeente Kampen besloten. De populier aan het Veerpad bij het Zalkerbos is rot van binnen en wordt net als zijn iets kleinere buurman voor 15 maart gekapt.