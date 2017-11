Ebbingestraten Kampen gaan in februari eindelijk op de schop

Blazers nodig om klankkleur symfonie-or­kest Kampen te completeren

7 november Muziek maken bij het Christelijk Kamper Symfonie Orkest is helemaal niet synoniem aan het spelen van zware kost. Het orkest is veel breder georiënteerd, zegt celliste Joke Beens. Het orkest houdt 25 november een Play In in Kampen, om samen met anderen muziek te maken zoals het ook kan bij CKSO.