Echt of nep? 'Er ligt een alligator in het water'

,,Ook wij keken elkaar even vreemd aan toen deze melding binnen kwam", schrijft de politie op Facebook. ,,Maar we komen soms de gekste dingen tegen dus je weet maar nooit. Wij zijn naar de genoemde locatie gereden en konden hier in eerste instantie de alligator niet vinden. De meldster had een foto gemaakt waarop inderdaad het hoofd van een alligator zichtbaar was. Afgaand op deze foto, en het feit dat de alligator inmiddels niet meer op dezelfde plek lag, kregen wij de indruk dat het hier toch misschien om een levensechte alligator zou kunnen gaan."