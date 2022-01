Echtpaar Kijk in de Vegte niet te vermurwen: na 40 jaar verhuizen, ondanks verkabeling

Om maar met de deur in huis te vallen: vooralsnog niet. Dat de verkabeling na jaren vertraging alsnog geschiedt, maakt in huize Kijk in de Vegte geen indruk meer. ,,Het vertrouwen is weg, hier wordt al meer dan tien jaar over gesproken, dus we staan open voor een andere woning”, zegt Wim aan de keukentafel. Dat zijn woning op verzoek van de gemeente twee jaar terug met kabel is getaxeerd in plaats van zonder, deed het vertrouwen geen goed. ,,Dat scheelt bij een eventueel vertrek anderhalve ton.”