Economie Kampen draaide als een tierelier, maar toen kwam de coronacrisis

Minderjari­gen aangehou­den voor inbraak in Kampen

3 maart Twee verdachten van 15 en 16 jaar zijn dinsdagmorgen in alle vroegte door de politie aangehouden op de Blekerijweg in Kampen. De twee waren volgens de politie ‘geïnteresseerd in voertuigen in die straat’ en bleken later iets weggenomen te hebben uit een wagen. De twee konden worden aangehouden na meldingen van buurtbewoners die de situatie verdacht vonden.