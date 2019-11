Economie Kampen groeit bovengemiddeld

De economie in Kampen groeit harder dan het gemiddelde van zowel de provincie Overijssel als de regio Zwolle. Het aantal bedrijven groeit, net als de aantallen banen en inwoners. Dat blijkt uit het rapport Economisch Inzicht Kampen 2019, uitgebracht door het onderzoeksbureau I&O Research op basis van verschillende bronnen.

Vooral de logistieke sector groeit volgens wethouder Geert Meijering (economie) hard. „Die sector wordt voor Kampen steeds belangrijker. De groei komt door het aantrekken van de economie, maar ook door de centrale ligging, aan het water en dicht bij centrale knooppunten voor vervoer over de weg en het spoor”, zegt Meijering.

Ook in sectoren waarin Kampen traditioneel minder goed presteerde, zoals de zakelijke dienstverlening, gaat het nu beter. „Die sector was tot nu toe vooral in Zwolle te vinden, maar groeit nu ook hier.”

Nieuwe banen

Aan het einde van vorig jaar waren er 4567 bedrijven gevestigd in Kampen, waarvan 2792 van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het aantal vestigingen lag daarmee 3,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dat leverde vorig jaar 978 nieuwe banen op. Het totaal aantal banen ligt nu boven de 20.000.

De gemiddelde bedrijfsgrootte nam verder af naar 4,9 personen per vestiging. Dit is volgens de onderzoekers het gevolg van het groeiend aantal zzp’ers. Vorig jaar kwamen er weer 171 bij. Het aantal éénpitters groeide daarmee met 6,5 procent, net iets onder het landelijk gemiddelde.

Werkloosheid

De werkloosheid ligt in Kampen (3,4 procent) iets onder het landelijk gemiddelde. Van de beroepsbevolking heeft 80 procent van de mannen en 70 procent van de vrouwen betaald werk. De hele gemeente Kampen telde begin dit jaar 53.787 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar geleden. Vanaf 2013 is het inwonertal in vijf jaar tijd met 5 procent gegroeid.

Helemaal tevreden achteroverleunen kan Meijering nog niet. „We hebben nog wel wat uitdagingen”, vertelt hij, „zoals de leegstand in de binnenstad. Die is niet meer zo erg als vijf jaar geleden, maar nog wel zorgelijk.” Overleg met vastgoedeigenaren en betere voorzieningen, zoals fietsparkeerplaatsen, moeten het vestigingsklimaat voor middenstanders verbeteren.

Keerzijde