Een koude duik levert nog geen antwoorden op in Kampen

,,Wel veel dode vissen, ook wat aangevreten”, meldt duiker Danny Brinkman zaterdag na een uurtje in de kolk bij Kamperveen te hebben gedoken. Brinkman en zijn collega-duiker Maxim van Marle van het Zwolse duikteam De Tuimelaar gaan op verzoek van Ons Vermaak te water om nader onderzoek te doen naar de vissterfte in de kolk.

Nieuwsgierig

,,Ik ben reuze nieuwsgierig", zegt penningmeester Cor van 't Zand van Ons Vermaak als de duikers het water ingaan. In het voorjaar deed de vissterfte onder de karpers zich voor, maar de hengelsportvereniging wachtte met het onderzoek tot het najaar. ,,Dan zijn hier geen vissers, kunnen de duikers ongestuurd hun gang gaan", weet de penningmeester, die de Zwolse duikers ontvangt aan de rand van de kolk.

Het kwam wel eens voor dat de vissterfte in andere kolken te wijten was aan bijvoorbeeld een dood schaap dat op de bodem lag of een andere vorm van verontreiniging. ,,Objecten of andere aanwijzingen die verklaren waarom de vissen doodgaan", omschrijft Van 't Zand die zoektocht. ,,Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een virus, maar we moeten ook andere mogelijkheden niet uitsluiten."

De Dompekolk ontstond in de jaren 70 door zandafgraving, reden waarom de bodem nog vrij overzichtelijk is. Het zicht is volgens de duikers dan ook redelijk. ,,Een mooie duik", is de gezamenlijke conclusie na afloop. Maar niet eentje met een duidelijke oorzaak voor de vissterfte. ,,We hebben helaas niks kunnen vinden", meldt duiker Maxim van Marle. ,,Er was niet iets wat ons direct al opviel. Wel veel dode vissen, ook voorns. Waarvan een paar aangevreten."

Dode karpers

Ons Vermaak zet regelmatig vissen uit in de Dompekolk, waaronder forellen, geliefd bij de 3700 leden. De dode voorns verontrusten de penningmeester, erkent hij. ,,Dat 't niet alleen om dode karpers gaat, maar ook om andere vissoorten."